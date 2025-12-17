Malia Fey, giovane talento musicale originaria di Ancona, ha recentemente conquistato il pubblico internazionale con il suo talento. Dopo un successo al Pizza Express Live di Londra, il suo nome inizia a farsi strada nel panorama musicale, attirando l’attenzione anche di discografici e appassionati. Un talento che potrebbe presto diventare una stella di rilievo.

© Ilrestodelcarlino.it - Malia Fey, il nuovo talento musicale scoperto da un discografico dorico: anche Londra applaude la sua voce

E’ nata una stella? Se così sarà nelle sue biografie non potrà mancare un riferimento ad Ancona. Parliamo della giovanissima cantante Malia Fey, che nei giorni scorsi si è esibita ottenendo uno straordinario successo al Pizza Express Live di Londra, jazz club fra i più conosciuti e apprezzati della città. L’artista pescarese, di origini italo sudamericane, è stata la special guest in due concerti tenuti da Steve Norman, sassofonista, chitarrista, percussionista, compositore e, per chi non avesse ancora ‘focalizzato’, membro fondatore degli Spandau Ballet. Ebbene, Malia Fey lo scorso anno, è stata notata per il suo straordinario talento in un concorso nazionale dal discografico anconetano Leopoldo Rossano. Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: ‘Anche se non chiedi’: il nuovo respiro musicale e visivo di Tommaso Machala

Leggi anche: Sequestro da un milione di euro, colpito esponente dei Casalesi: scoperto anche un nuovo bunker a Francolise

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Multi SubChildhood friend rescued, forced into sudden marriage, family secrets unravel

Accettiamo suggerimenti per nuove pose. Il nuovo abito EMMA in cotone biologico ti aspetta al link in bio (categoria abiti). Disponibile in nero , bordeaux, verde e grigio cielo #malia #malialab #atelierdimoda #atelierdimodasostenibile #abbigliament - facebook.com facebook