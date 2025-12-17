Malattia fatale a 18 anni palloncini bianchi e una poesia per salutare Alessio Studente modello brillante e generoso

Una tragica perdita ha scosso la comunità di Recanati: Alessio, studente di soli 18 anni, è venuto a mancare a causa di una malattia. La scuola ha voluto ricordarlo con palloncini bianchi e una poesia, celebrando la sua memoria e il suo spirito brillante e generoso.

© Ilrestodelcarlino.it - Malattia fatale a 18 anni, palloncini bianchi e una poesia per salutare Alessio. "Studente modello, brillante e generoso" Recanati, 17 dicembre 2025 – Un momento di profonda commozione ha segnato l'assemblea dell'istituto Enrico Mattei, svoltasi ieri mattina al PalaCingolani Pierini di Recanati. Studenti, docenti e dirigenti hanno voluto ricordare Alessio Lucarelli, lo studente di appena 18 anni morto il 2 dicembre scorso a causa di una grave malattia. Alessio, di Potenza Picena, frequentava il quarto anno dell'Ipsia quando, due anni fa, la malattia lo ha costretto a interrompere il percorso scolastico per avviare le terapie. Nonostante le difficoltà, aveva provato a continuare gli studi anche attraverso la didattica a distanza, senza però riuscire a conseguire il diploma.

