Mainz 05-Samsunspor Conference League 18-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il match tra Mainz 05 e Samsunspor, valido per l'ultimo turno della fase a girone di Conference League, si disputa il 18 dicembre 2025 alle ore 21:00. Un incontro decisivo per le sorti del gruppo, con i padroni di casa di Fischer desiderosi di chiudere al meglio il proprio cammino. Ecco formazioni ufficiali, quote e pronostici per analizzare al meglio questa sfida importante.

Ultimo turno della fase a girone di Conference League e il rinato Mainz 05 di Fischer accoglie in casa il Samsunspor di Reis. L'arrivo del tecnico ex Union Berlin ha dato alla squadra quella svolta di cui aveva bisogno: dopo il pareggio di Poznan è arrivato il clamoroso 2 a 2 in casa del Bayern Monaco, con gli 05er ad un passo dall'espugnare l'Allianz Arena.

