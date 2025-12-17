Mainz 05-Samsunspor Conference League 18-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Mainz 05 e Samsunspor, valido per l'ultimo turno della fase a girone di Conference League, si giocherà il 18 dicembre 2025 alle ore 21:00. Una sfida cruciale per entrambe le squadre, con formazioni pronte a dare il massimo per ottenere punti decisivi in vista della qualificazione.

Ultimo turno della fase a girone di Conference League e il rinato Mainz 05 di Fischer accoglie in casa il Samsunspor di Reis.  L'arrivo del tecnico ex Union Berlin ha dato alla squadra quella svolta di cui aveva bisogno: dopo il pareggio di Poznan è arrivato il clamoroso 2 a 2 in casa del Bayern Monaco, con gli 05er ad un passo dall'espugnare l'Allianz Arena.  I kirmizi simsekler invece .

