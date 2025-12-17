Mainoo il Napoli lo aspetta da sei mesi Ma pesano i 200 milioni investiti in estate Gazzetta
La Gazzetta fa il punto sul mercato di gennaio del Napoli. Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo Come dicevano le nonne, la calma è la virtù dei forti: il Napoli sa di aver bisogno di un centrocampista e forse anche di due, ha già una bella lista in cui ci sono i soliti noti e pure qualche «ignoto», ma buttare i soldi non si può, per svariati motivi. Però qualcosa bisogna fare, sapendo che André-Frank Anguissa, ora infortunato, tornerà e sperando che riesca pure ad accelerare. E comunque, visto che prima della metà del mese sarà impossibile avere Anguissa e che gennaio prevede una trentina di giorni con nove partite, Il ds Giovanni Manna si è portato avanti col lavoro, ha continuato a corteggiare Mainoo, che il fratello – con una scenetta niente male sulle tribune di Old Trafford – intende «liberare». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Mainoo, il Napoli lo aspetta da sei mesi. Ma pesano i 200 milioni investiti in estate (Gazzetta) - Occhi aperti anche su Mainoo e Frendrup del Genoa, ma, per ora, niente laterale basso di destra.
Calciomercato Napoli, Mainoo resta la priorità: da domani si fa sul serio
