Maignan predica attenzione | Non possiamo pensare a quello fatto l’anno scorso È tutto diverso…
Maignan mette in guardia: ogni partita è una storia a sé. Intervistato da 'SportMediaset', il capitano del Milan sottolinea l’importanza di concentrarsi sul presente, evitando di rifarsi alle esperienze passate. La Supercoppa Italiana si avvicina, e con essa, nuove sfide e opportunità. Un monito a mantenere alta l’attenzione, perché domani sarà un giorno diverso, e il successo dipenderà dalla nostra capacità di adattarsi e reagire.
Intervistato da 'SportMediaset' il capitano del Milan Mike Maignan ha parlato della Supercoppa Italiana, ricordando che domani sarà diverso. Ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Maignan torna a Udine, un uomo della Procura Federale posizionato dietro la sua porta per tutta la partita - Maignan torna a Udine e l’attenzione è speciale visti gli insulti razzisti ricevuti l’anno scorso dal portiere del Milan, che lo indussero ad abbandonare momentaneamente il campo. corrieredellosport.it
