Maignan parla del futuro! Allegri svela tutto prima di Napoli-Milan

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan in programma domani in terra araba, Maignan e Allegri si sono confrontati in conferenza stampa, svelando le ultime novità e le aspettative per l'importante appuntamento. Ecco le dichiarazioni e le anticipazioni dei protagonisti prima della sfida.

maignan parla del futuro allegri svela tutto prima di napoli milan

© Pianetamilan.it - Maignan parla del futuro! Allegri svela tutto prima di Napoli-Milan

Domani si gioca Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa Italiana in terra araba. Hanno parlato in conferenza Maignan e Allegri: le ultime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leggi anche: Allegri sicuro sulla corsa scudetto: «Inter e Napoli le due favorite, ma la Juve sarà una delle candidate». Poi parla così del futuro di Maignan

Leggi anche: Infortuni Napoli, parla l’ex di Conte e svela tutto: “Non è colpa degli allenamenti, la vera causa è un’altra”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

MAIGNAN PARLA DEL FUTURO ALLEGRI SVELA TUTTO PRIMA DI NAPOLI-MILAN ?

Video MAIGNAN PARLA DEL FUTURO ALLEGRI SVELA TUTTO PRIMA DI NAPOLI-MILAN ?

maignan parla futuro allegriMilan: Maignan parla del suo futuro, Allegri conosce l'arma per battere Conte - Vigilia di Supercoppa a Riyad, il tecnico rossonero Allegri contrappone la tecnica alla fisicità degli azzurri, il portiere Mike Maignan resta concentrato sul presente ... sport.virgilio.it

maignan parla futuro allegriMilan, Maignan esce allo scoperto sul rinnovo: “So quello che devo fare” - Mike Maignan parla del suo possibile rinnovo di contratto con i rossoneri: attenzione alle sue parole sul futuro ... spaziomilan.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.