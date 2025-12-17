Maignan oltre la Supercoppa c’è il futuro
Oggi a Riad, Maignan parteciperà alla conferenza stampa di presentazione della Supercoppa Italiana, affiancando Allegri. Oltre a commentare la partita, il portiere francese potrebbe affrontare anche il suo futuro al Milan, con il contratto in scadena a giugno e il rinnovo ancora in sospeso. Un momento chiave per capire le intenzioni del giocatore e della società.
Chissà se oggi pomeriggio a Riad, quando parlerà al fianco di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione della prima semifinale della Supercoppa Italiana, Mike Maignan si spingerà oltre Milan-Napoli e accennerà anche al suo futuro, al contratto in scadenza a giugno, al rinnovo (proposto) che tarda ad arrivare. Basterebbe anche una parola o solo un sorriso per riaccendere le speranze dei tifosi e dare un segnale positivo allo spogliatoio che da settimane sta “spingendo“ il capitano verso la firma. Nessuno vuol credere che dopo Gigio Donnarumma (2021) un altro portiere possa lasciare il Diavolo a parametro zero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Secondo la Gazzetta dello Sport Maignan chiederebbe 8 milioni per il rinnovo. Nel video analizziamo numeri, contesto e scenari reali oltre a tutto ciò che riguarda la partita di domani MILAN-SASSUOLO. Voi che ne pensate - facebook.com facebook
MAIGNAN: IL MILAN NON MOLLA! Tutto il club, da Allegri a Tare, vuole il rinnovo del portiere in scadenza. L'offerta pluriennale parte da 5 milioni + bonus, ben oltre i 2.8M attuali. L'incognita resta: il rischio parametro zero incombe. La trattativa è de x.com
