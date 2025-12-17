Maignan oltre la Supercoppa c’è il futuro

Oggi a Riad, Maignan parteciperà alla conferenza stampa di presentazione della Supercoppa Italiana, affiancando Allegri. Oltre a commentare la partita, il portiere francese potrebbe affrontare anche il suo futuro al Milan, con il contratto in scadena a giugno e il rinnovo ancora in sospeso. Un momento chiave per capire le intenzioni del giocatore e della società.

Chissà se oggi pomeriggio a Riad, quando parlerà al fianco di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione della prima semifinale della Supercoppa Italiana, Mike Maignan si spingerà oltre Milan-Napoli e accennerà anche al suo futuro, al contratto in scadenza a giugno, al rinnovo (proposto) che tarda ad arrivare. Basterebbe anche una parola o solo un sorriso per riaccendere le speranze dei tifosi e dare un segnale positivo allo spogliatoio che da settimane sta “spingendo“ il capitano verso la firma. Nessuno vuol credere che dopo Gigio Donnarumma (2021) un altro portiere possa lasciare il Diavolo a parametro zero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

