Maignan Juventus Costacurta spiazza tutti sul rinnovo | Nessuno è indispensabile in questo Milan! Non penso che il club debba fare pazzie
Il futuro di Maignan al Milan continua a generare discussioni, con il club che valuta attentamente il suo percorso e le possibili mosse. Costacurta ha sorpreso tutti, sottolineando che nessuno è insostituibile e che il club non deve fare pazzesche spese. La situazione rimane incerta, mentre i tifosi seguono con interesse ogni sviluppo sul rinnovo del portiere francese.
Maignan Juventus, Costacurta è uscito allo scoperto così sul possibile rinnovo del portiere con il Milan. Il clima a Riad si surriscalda, e non per le temperature del deserto saudita. A poche ore dalla semifinale di Supercoppa Italiana tra Milan e Napoli, dagli studi di Sky Sport arrivano le parole taglienti di Alessandro Costacurta. L’ex difensore e leggenda rossonera ha acceso il dibattito toccando i nervi scoperti della gestione attuale, offrendo un’analisi pragmatica che spazia dalle strategie di mercato alle lacune tattiche mostrate dalla squadra di Massimiliano Allegri. Il nodo Maignan: “Nessuno è insostituibile”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
