Maignan Juventus Costacurta spiazza tutti sul rinnovo | Nessuno è indispensabile in questo Milan! Non penso che il club debba fare pazzie

Il futuro di Maignan al Milan continua a generare discussioni, con il club che valuta attentamente il suo percorso e le possibili mosse. Costacurta ha sorpreso tutti, sottolineando che nessuno è insostituibile e che il club non deve fare pazzesche spese. La situazione rimane incerta, mentre i tifosi seguono con interesse ogni sviluppo sul rinnovo del portiere francese.

