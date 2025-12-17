Maignan Juve il portiere categorico sul futuro | So che fa discutere ma non è il momento di parlarne Poi il focus su ciò che dovrà fare | i bianconeri monitorano la situazione

Maignan Juve, il portiere si esprime sulla possibile trattativa, mantenendo un tono deciso e riservato. In vista della sfida contro il Napoli, il numero uno della nazionale francese ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sui propri obiettivi, lasciando da parte le speculazioni sul futuro. La Juventus segue attentamente la situazione, senza tralasciare gli aspetti tecnici e strategici.

© Juventusnews24.com - Maignan Juve, il portiere categorico sul futuro: «So che fa discutere, ma non è il momento di parlarne». Poi il focus su ciò che dovrà fare: i bianconeri monitorano la situazione Maignan Juve, le dichiarazioni in conferenza stampa prima della sfida contro il Napoli. Il portiere resta concentrato sulla Supercoppa Italiana. Il Milan si prepara a una delle sfide più delicate della stagione, la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, e lo fa affidandosi alla leadership di Mike Maignan. Il portiere francese, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, ha affrontato diversi temi, tra cui le insistenti indiscrezioni che riguardano il suo futuro professionale e il possibile interesse della Juventus. Nonostante il tam-tam mediatico, l’estremo difensore rossonero ha voluto mantenere i piedi per terra, ribadendo che la sua priorità assoluta è il rendimento quotidiano sul campo e il raggiungimento degli obiettivi stagionali con la maglia del club meneghino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Leggi anche: Maignan Juve: stallo totale con il Milan fronte rinnovo, cosa filtra sull’interesse dei bianconeri e sul futuro del portiere. Il punto sul francese Leggi anche: Maignan Juve, il francese è sempre più lontano dal Milan: nessun appuntamento per il rinnovo, cosa filtra sul futuro del portiere Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Esce un EX PORTIERE di SERIE A e entra un PORTIERE di PRIMA CATEGORIA shorts Maignan: "Il mio futuro fa parlare, ma non mi deve disturbare" - Intervenuto in conferenza stampa per presentare la semifinale di Supercoppa che il Milan giocherà domani sera contro il Napoli, Mike Maignan, portiere classe 1995 della nazionale ... tuttojuve.com Maignan Juve, Tare annuncia: «Portiere favoloso, cercheremo di trovare la strada giusta insieme ma…». Cosa ha detto prima di Lazio Milan - Maignan Juve, il dirigente del Milan parla del futuro del portiere nel mirino dei bianconeri: lodi sperticate e la volontà di trovare l’intesa Le manovre di calciomercato non si fermano nemmeno davant ... juventusnews24.com

