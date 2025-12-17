Maignan addio al Milan! Il portiere rompe il silenzio su quelle che sono state le voci nei suoi confronti
Mike Maignan, portiere del Milan, ha rotto il silenzio riguardo alle recenti voci di mercato che lo collegano all’Inter. In un’intervista, il giocatore ha chiarito la sua posizione e ha parlato del suo futuro, mettendo fine alle speculazioni sulle sue intenzioni e sul suo eventuale addio ai rossoneri.
Maignan e il Milan: il portiere parla del suo futuro. La situazione attuale della squadra rossonera Mike Maignan, portiere del Milan, rompe il silenzio sul proprio futuro e mette chiarezza sulle voci che lo accostano all’Inter. Negli ultimi giorni, diverse indiscrezioni di calciomercato avevano alimentato discussioni sulla possibile partenza del numero uno rossonero, in scadenza . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Maignan Milan: addio a zero? Quella big ci prova per il portiere. L’indiscrezione
Leggi anche: Maignan Juventus, c’è la fila per il portiere in scadenza col Milan: i bianconeri sono pronti a lanciare la sfida a due top club in particolare. Ultime
Milan, Maignan può dire addio nuovo portiere dalla Spagna
Maignan addio al Milan! Il portiere rompe il silenzio su quelle che sono state le voci nei suoi confronti - La situazione attuale della squadra rossonera Mike Maignan, portiere del Milan, rompe il silenzio sul proprio futuro e mette chiarezza sulle voci ... calcionews24.com
Milan, Maignan esce allo scoperto sul rinnovo: “So quello che devo fare” - Mike Maignan parla del suo possibile rinnovo di contratto con i rossoneri: attenzione alle sue parole sul futuro ... spaziomilan.it
#Milan , #Maignan tra rinnovo e addio: #Chelsea vigila sul futuro #europacalcio x.com
Milan-Maignan: rinnovo o addio a giugno, con probabile destinazione Chelsea Le novità sul portiere rossonero - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.