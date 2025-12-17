© Lecceprima.it - “Mai fuori posto”, il calendario di Sgm che trasporta la forza e la dignità delle donne

LECCE – Un racconto reale, attraverso le immagini, per evidenziare la forza, la dignità e l’autodeterminazione delle donne. È l’idea insita nella realizzazione del calendario 2026 a cura della Sgm e del Comune di Lecce, con la collaborazione della prefettura.L’iniziativa si inserisce nel percorso. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

"Mai fuori posto", un calendario contro la violenza sulle donne - Il messaggio è chiaro: nessuna donna deve sentirsi “ fuori posto ”, in nessun contesto e in nessun percorso di vita. leccesette.it