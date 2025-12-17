mai fidarsi delle apparenze

Claudio e Maria, due persone apparentemente sconosciute, vengono catturate da un colpo di fulmine che si accende lentamente nel tempo. Dopo vent’anni di silenzio, un breve scambio di email li riporta insieme, culminando in un matrimonio improvviso. La loro storia dimostra come le apparenze possano ingannare e come il destino possa sorprenderci quando meno ce lo aspettiamo.

Claudio e Maria, rapiti da un colpo di fulmine a scoppio ritardato si ritrovano dopo vent’anni. Un rapido e denso scambio di mail ed eccoli all’altare. Ad Anna, la madre di Maria, quel tipo proprio non va giù: "aveva lo sguardo falso e quegli occhi duri nascondevano abissi insondabili di pensieri cattivi. Aveva i gesti affettati di chi sa recitare benissimo un ruolo, la voce che riusciva a modulare alla perfezione a seconda che dovesse apparire dolce, amorevole o fermo e autoritario". Dopo un paio di mesi le perplessità della signora Anna sembrano trovare conferma. La vicina di casa dei due novelli sposi, la vedova Bortolani, chiama la polizia perché avverte schiamazzi, urla, pianti. Ilrestodelcarlino.it

