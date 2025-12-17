Magico Natale al Bioparco di Sicilia | villaggio natalizio e tante attività per i più piccoli

Il Bioparco di Sicilia si prepara a vivere un Natale magico con un villaggio natalizio e numerose attività dedicate ai bambini. Domenica 21 e 28 dicembre, visitatori di ogni età potranno immergersi in un'atmosfera incantata, tra incontri con gli animali e divertimenti natalizi, per rendere speciale questa stagione festiva.

