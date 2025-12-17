Mafia voto di scambio e estorsione | arresti tra Lazio e Campania
Nel Lazio e in Campania, i Carabinieri hanno eseguito numerosi arresti nei confronti di persone coinvolte in reati legati alla mafia, tra cui voto di scambio, estorsione e trasferimenti fraudolenti di valori. L'operazione evidenzia l'intensificazione delle indagini su fenomeni criminali che minacciano la trasparenza e la legalità nel territorio.
I Carabinieri del Comando Provinciale di Latina hanno arrestato diverse persone accusate di scambio elettorale politico-mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, trasferimento fraudolento di valori e turbata libertà degli incanti. Tra gli indagati figura anche un esponente del clan camorristico Licciardi, parte dell’Alleanza di Secondigliano. Contestualmente è stato disposto il sequestro preventivo, ai fini della confisca, di beni immobili e quote societarie per un valore complessivo superiore a 10 milioni di euro, che comprende sette locali commerciali (tra cui una galleria), un B&B, 20 unità immobiliari e tre terreni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Voto di scambio politico-mafioso ed estorsione: arresti tra Lazio e Campania
Leggi anche: Voto di scambio politico-mafioso, arresti tra Lazio e Campania
Mafia e voto di scambio 19 arresti, ci sono anche l'imprenditore e la consigliera
Voto di scambio politico-mafioso: misure cautelari e sequestri tra Lazio e Campania - Arresti tra Lazio e Campania arresti per voto di scambio e sequestri da dieci milioni di euro. quotidianodelsud.it
Voto di scambio ed estorsione a Latina: c'è anche un affiliato al clan Licciardi - Tra i destinatari del provvedimento figura un soggetto indiziato di appartenere al clan Licciardi, espressione dell'Alleanza di Secondigliano. napolitoday.it
NanoTV. . #BLITZ Voto di scambio mafioso: 5 arresti tra #Napoli, #Terracina, #Latina e 10 milioni di euro sequestrati. Coinvolto il clan Licciardi dell'Alleanza di Secondigliano. #NANOTV #onTheRoad #ThjeBackGround - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.