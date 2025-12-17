Mafia voto di scambio e estorsione | arresti tra Lazio e Campania

Nel Lazio e in Campania, i Carabinieri hanno eseguito numerosi arresti nei confronti di persone coinvolte in reati legati alla mafia, tra cui voto di scambio, estorsione e trasferimenti fraudolenti di valori. L'operazione evidenzia l'intensificazione delle indagini su fenomeni criminali che minacciano la trasparenza e la legalità nel territorio.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Latina hanno arrestato diverse persone accusate di scambio elettorale politico-mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, trasferimento fraudolento di valori e turbata libertà degli incanti. Tra gli indagati figura anche un esponente del clan camorristico Licciardi, parte dell’Alleanza di Secondigliano. Contestualmente è stato disposto il sequestro preventivo, ai fini della confisca, di beni immobili e quote societarie per un valore complessivo superiore a 10 milioni di euro, che comprende sette locali commerciali (tra cui una galleria), un B&B, 20 unità immobiliari e tre terreni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

