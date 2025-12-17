Mafia turca | arrestati a Milano altri 4 fedelissimi del boss Baris Boyun

La Dda di Milano prosegue la sua azione contro la mafia turca, con l’arresto di altri quattro fedelissimi del boss Baris Boyun. L’operazione, avvenuta il 17 dicembre 2025, evidenzia la determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare le attività criminali legate alla potente organizzazione.

Milano, 17 dicembre 2025 – La mafia turca finisce di nuovo nel mirino della Dda. La Polizia ha eseguito un'altra ordinanza di custodia cautelare a carico di quattro cittadini turchi I quattro sono ritenuti fedelissimi di Baris Boyun, 41 anni, ritenuto un boss della mafia turca, finito già in carcere nel maggio 2024, insieme ad alcuni sodali, al centro dell'inchiesta della Dda di Milano, coordinata dalla pm Bruna Albertini. Le accuse. Nell'ambito delle attività del gruppo, si legge nell’ordinanza, i quattro destinatari della nuova, ritenuti fedelissimi del boss Boyun, misura sono accusati di traffici di armi e di sostanze stupefacenti e favoreggiamento dell' immigrazione clandestina, "spostandosi continuamente in diverse zone d'Italia e in altri Paesi europei". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

