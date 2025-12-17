Mafia turca a Viterbo quattro arresti nella banda di Baris Boyun

Nella città di Viterbo, sono stati eseguiti quattro arresti nei confronti di membri della rete mafiosa turca legata a Baris Boyun, attualmente detenuto in regime di 41bis. Queste operazioni seguono un maxi blitz che aveva già portato in carcere 19 persone, proseguendo le indagini sull'organizzazione criminale.

Altre quattro persone della rete mafiosa turca di Baris Boyun, detenuto in carcere al 41bis dopo l'arresto a Bagnaia, sono state individuate e arrestate nell'ambito delle indagini che sono proseguite dopo il maxi blitz che aveva messo dietro le sbarre 19 persone. L'ordinanza di custodia cautelare. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

