Made in Italy contro l’ultra-fast fashion

In un panorama dominato dall’ultra-fast fashion, il Made in Italy si propone come simbolo di qualità, tradizione e sostenibilità. Le nuove strategie del settore moda puntano a tutelare i consumatori e valorizzare l’artigianato autentico, contrastando la rapidità di produzione e consumo che minaccia il valore duraturo del vero stile italiano. Un impegno per preservare l’eccellenza e riscoprire il significato profondo della moda.

. Nuove strategie del tavolo della moda per tutelare qualità e consumatori. Il tavolo della moda riunisce istituzioni e rappresentanti del settore. Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il senatore Adolfo Urso ha guidato un incontro cruciale con i rappresentanti delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e dei principali enti pubblici e finanziari. All’incontro hanno partecipato anche la Conferenza delle Regioni, l’ Anci, Invitalia, Ice, Abi, Sace, Simest e Cdp. Tutti i presenti hanno condiviso un obiettivo chiaro: contrastare l’ ultra-fast fashion, fenomeno che mette a rischio la reputazione del Made in Italy, compromette i diritti dei consumatori e minaccia la sicurezza, la salute e la fiducia del pubblico. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

