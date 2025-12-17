Macfrut ’26 aperto il cantiere Trenta imprenditori all’opera
È iniziato il work-in-progress di Macfrut ’26, con trenta imprenditori impegnati a definire il futuro della filiera ortofrutticola. Associazioni, istituzioni e stakeholder collaborano per creare un evento di grande rilievo, che si terrà dal 21 al 23 aprile al Rimini Expo Centre, puntando già alla prossima edizione del 2027.
Associazioni, istituzioni, stakeholder pre e post harvest in rappresentanza dell’intera filiera ortofrutticola: tutti insieme per disegnare un grande Macfrut 2026 (21-23 aprile al Rimini Expo Centre) con l’orizzonte già rivolto all’edizione 2027. Il primo incontro del Comitato Macfrut a Cesena Fiera ha visto la partecipazione di una trentina di personalità (in presenza e in streaming) in rappresentanza dell’intero settore. Il Comitato dà voce al mercato, raccogliendo le esigenze di produttori, buyer e dell’intera filiera in occasione dell’evento fieristico. Presieduto dal presidente di Cesena Fiera, Patrizio Neri, tanti sono stati gli spunti e le indicazioni espresse dagli intervenuti, sui temi strategici per la crescita e lo sviluppo del sistema ortofrutticolo del nostro Paese: i mercati di interesse su cui focalizzare gli investimenti di buyer e quelli da cui attrarre nuovi espositori; l’indicazione su alcuni temi innovativi della ricerca nel quale porre il focus in stretta simbiosi con il lavoro del Comitato Scientifico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
