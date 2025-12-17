Macbeth a Messina la tragedia del potere nella lettura intensa di Daniele Pecci

Dal 12 al 14 dicembre al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, Daniele Pecci ha portato in scena una potente interpretazione di Macbeth, offrendo una lettura intensa e visionaria dell’opera di Shakespeare, centrata sulla tragicità del potere e delle passioni umane. Un omaggio appassionato a uno dei testi più crudi e energici del drammaturgo inglese.

Un grande amore per Macbeth, il testo più crudo, energico e visionario di Shakespeare, ha caratterizzato la resa teatrale per la regia e l'interpretazione attoriale di Daniele Pecci andata in scena dal 12 al 14 dicembre al Teatro Vittorio Emanuele di Messina

