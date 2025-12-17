maati per sempre tutti in piazza per ricordarlo a un anno dal tragico evento

A un anno dalla tragica scomparsa di Maati Moubakier, la città si è riunita in piazza per ricordarlo. L’evento, avvenuto il 29 dicembre 2024 a Campi Bisenzio, ha segnato profondamente la comunità. La commemorazione vuole mantenere vivo il suo ricordo e sensibilizzare sull’importanza della tutela della sicurezza e della convivenza civile.

È passato quasi un anno da quando Maati Moubakier fu ucciso: era il 29 dicembre del 2024 e quella che avrebbe dovuto essere una serata di divertimento a Campi Bisenzio si tramutò in una tragedia. E in attesa che la giustizia faccia il proprio corso, il diciassettenne di Certaldo sarà ricordato con un’iniziativa organizzata proprio in coincidenza dell’ anniversario del dramma dal comitato A-Maati, formato dai familiari e dagli amici del giovane. Si chiamerà "Ad un anno da te. Maati per sempre" ed avrà luogo in piazza Boccaccio il prossimo 29 dicembre. Parteciperanno i genitori di Maati, Silvia Baragatti e Faryd Moubakier, insieme ai tanti che lo hanno conosciuto. Lanazione.it

I cinque imputati per la morte di Maati Moubakir all’interno dei cellulari della Polizia Penitenziaria stanno ora facendo rientro negli istituti di detenzione dove sono reclusi Si è appena conclusa la seconda udienza del processo, tenutasi nell’aula bunker de - facebook.com facebook