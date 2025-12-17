M3GAN lo spin-off SOULM8TE senza distributore | Universal non crede più nel franchise?

M3GAN, il film horror che ha riscosso successo, sembra aver segnato la fine del franchise. Dopo il fallimento di M3GAN 2.0, Universal avrebbe deciso di rimuovere lo spin-off SOULM8TE dalla programmazione, abbandonando le ambizioni di sviluppare ulteriori titoli collegati al franchise.

Secondo quanto emerso, il recente flop di M3GAN 2.0 avrebbe convinto i produttori a rimuovere lo spin-off dalla data d'uscita prevista e abbandonare le ambizioni di franchise Universal ha rimosso il thriller fantascientifico SOULM8TE dalla data di uscita prevista per il 9 gennaio 2026. Non solo: lo studio sembra ansioso di liberarsene. Ciò non sorprende particolarmente, considerando che il film sarebbe dovuto uscire tra poche settimane e non era ancora stato pubblicato alcun trailer promozionale. Lo studio sta attualmente proponendo il film a potenziali distributori. Dato che si tratta di uno spin-off di M3GAN, il fallimento commerciale di M3GAN 2. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

