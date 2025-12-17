Lutto per Claudio Durigon scomparsa la madre Franca
Il mondo politico e la comunità di Latina piangono la scomparsa di Franca Bellamio, madre del senatore e sottosegretario Claudio Durigon. A 89 anni, la sua perdita lascia un vuoto profondo, suscitando sentimenti di cordoglio e vicinanza a tutta la famiglia in questo momento di dolore.
(Adnkronos) – Lutto per il sottosegretario al Lavoro e senatore della Lega Claudio Durigon. Si è infatti spenta a Latina la madre Franca Bellamio, 89 anni. In queste ore sono molti i messaggi di vicinanza giunti al senatore dal mondo politico e istituzionale. I funerali si svolgeranno domattina alle 11.30 sempre a Latina, presso la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
