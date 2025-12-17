Lutto per Claudio Durigon scomparsa la madre Franca

Il mondo politico e la comunità di Latina piangono la scomparsa di Franca Bellamio, madre del senatore e sottosegretario Claudio Durigon. A 89 anni, la sua perdita lascia un vuoto profondo, suscitando sentimenti di cordoglio e vicinanza a tutta la famiglia in questo momento di dolore.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.