Luogo simbolo restituito alla comunità | s’inaugura l’ipogeo di Largo San Vito

Veglie si appresta a celebrare un momento di grande rilevanza storica e culturale con l’inaugurazione dell’ipogeo di Largo San Vito, restituito alla comunità. L’evento, previsto per mercoledì 17 dicembre alle 19, vedrà la partecipazione di autorità, tra cui il prefetto Natalino Domenico Manno, e rappresenta un importante passo nel valorizzare il patrimonio locale.

VEGLIE – Un luogo simbolo della comunità restituito alla collettività: Veglie si prepara a vivere un momento di grande valore storico e culturale, stasera, mercoledì 17 dicembre, alle 19, con l’inaugurazione dell’ipogeo di Largo San Vito, alla presenza del prefetto Natalino Domenico Manno, del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

