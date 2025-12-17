L’ultimo saluto a Fabbio Curzola | Sempre a disposizione degli altri

I funerali di Fabbio Curzola si sono svolti ieri a Migliarino, alla presenza di numerosi amici e familiari. Scomparso all'età di 84 anni, Curzola era conosciuto per la sua disponibilità e il suo spirito di servizio. Un momento di commozione e ricordo per celebrare la vita di un uomo stimato dalla comunità.

Si sono svolti ieri nella chiesa di Migliarino, davanti ai tantissimi amici, i funerali di Fabbio Curzola, spentosi a 84 anni compiuti da poco. Presenti, oltre alle figlie Francesca e Alessandra, il sindaco, che in post appena saputa la notizia aveva scritto: "Ciao Fabbio, sei stato una presenza costante e un sostegno fin dall’inizio del mio cammino da sindaco. Ti ricorderò con stima e gratitudine. Alla tua famiglia va il mio più sentito cordoglio". C’erano gli amici di tante vogate sul fiume a bordo della canoa che aveva fatto compagnia per anni a Fabbio, e sono venuti e salutare l’amico anche alcuni che avevano fatto parte dell’associazione delle guardie ecologiche volontarie, per l’innata attenzione e tutela dell’ambiente che avevano caratterizzato la vita dello scomparso, ma anche per i quattro lustri di militanza nella medesima associazione di volontari. Ilrestodelcarlino.it

