L' ultima segnalazione ha fatto arrestare un pregiudicato serata dedicata al Controllo di vicinato
Ieri sera a Cesenatico si è svolta una serata dedicata al Controllo di vicinato, un'importante iniziativa di collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. Durante l’evento, grazie all’attenzione e alla partecipazione della comunità, è stato possibile individuare e fermare un pregiudicato, rafforzando il senso di sicurezza e fiducia nel territorio. Un momento di condivisione e impegno per la sicurezza di tutti.
Si è svolta ieri sera in Municipio a Cesenatico la serata dedicata al Controllo di vicinato, un momento tenuto dall’assessore Mauro Gasperini insieme ad Alessio Rizzo, comandante della Polizia Locale e al commissario capo Umberto Ugone. L’incontro è servito per fare il punto della situazione e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
