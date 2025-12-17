L’ultima proposta a Bilancio | una lotteria per salvare i conti del CONI
Nel maxi emendamento alla Legge di Bilancio 2025 emerge una proposta innovativa: una lotteria per finanziare il CONI. Il governo punta a creare un nuovo gioco a premi come strumento per sostenere lo sport italiano e risanare i conti del Comitato Olimpico nazionale. Un’idea che unisce divertimento e solidarietà, offrendo risorse preziose per il futuro delle discipline sportive nel nostro Paese.
Nel maxi emendamento alla Legge di Bilancio 2025 spunta un gioco a premi come nuova lotteria fortemente voluta dal governo per finanziare il Comitato Olimpico nazionale L’idea è quella di trovare delle risorse per sistemare i conti del bilancio del CONI, un nuovo gioco per sostenere quindi lo sport italiano. Ecco che quindi, tra il nuovo pacchetto di iniziative inserite prima dell’ultima votazione della Legge di Bilancio, spunta “Win for Italia Team”, un gioco numerico a totalizzatore nazionale le cui entrate saranno in parte devolute al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per il finanziamento dei progetti dell’Italia Team. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
