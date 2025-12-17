L'ultimo attacco di Mario Monti, senza remore, mira a Giorgia Meloni, accusandola di essere troppo vicina agli Stati Uniti. Nel frattempo, Ivano Fossati nel 1978 compose “Un’emozione da poco”, un brano che rivela, con sottile ironia, le contraddizioni e le emozioni di un’epoca, lasciando un’impronta indelebile nel panorama musicale italiano. Un intreccio di politica e musica che riflette le complessità del nostro tempo.

© Secoloditalia.it - L’ultima di Mario Monti: mister loden senza vergogna accusa Meloni di essere asservita agli Usa

Ivano Fossati il 1978 scrisse un capolavoro per Anna Oxa, “Un’emozione da poco”, nel quale riecheggiava il refrain, “La mia incoerenza, pensare che vivresti benissimo anche senza”. Non parla d’amore Mario Monti, che in quanto a incoerenza potrebbe dare lectio magistralis in giro per il mondo. E oggi, il banchiere beneficato da Berlusconi, l’uomo liberal investito da Giorgio Napolitano di salvare l’Italia, è riuscito nell’impresa di oltrepassare il limite del ridicolo. Monti e la Meloni asservita a Trump. Mario Monti ha accusato Giorgia Meloni di essere asservita agli Usa e a Donald Trump. Il che, se lo dicesse un antagonista, un rifondarolo comunista, un avanguardista dei centri sociali, avrebbe finanche la consegna del dissenso ma del rispetto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Leggi anche: "Parla con parole attribuite a Mussolini". L'ultima accusa contro Meloni

Leggi anche: Vergogna Landini, Meloni: “Mi ha dato della cortigiana. Ecco a voi l’ultima diapositiva della sinistra che fa la morale sulle donne”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Novità del giorno Tex Collezione Book n. 9, “L'ultima battaglia” Soggetto e sceneggiatura: Gianluigi Bonelli Disegni: Aurelio Galleppini, Mario Uggeri Copertina: Aurelio Galleppini [In questo numero: da pag. 3 a pag. 45, si conclude l'avventura precedente; da - facebook.com facebook