Lukaku torna tra i convocati | rientro graduale verso Napoli-Milan

Romelu Lukaku torna tra i convocati di Antonio Conte, segnando un passo importante nel suo percorso di recupero. Non ancora in campo, ma già presente nella rosa pronta a sfidare Napoli e Milan nella Final Four di Supercoppa Italiana a Riad. Un segnale positivo che alimenta le speranze di rivederlo presto protagonista in campo e contribuire alle ambizioni dell’Inter.

Romelu Lukaku è tornato. Non ancora in campo, non ancora decisivo, ma di nuovo dentro il gruppo e soprattutto tra i convocati di Antonio Conte per la Final Four di Supercoppa Italiana in programma a Riad. Il centravanti belga è partito con il resto della spedizione azzurra per l'Arabia Saudita, dove il Napoli affronterà il Milan in semifinale e, in caso di vittoria, una tra Bologna e Inter nell'atto conclusivo del torneo. Un rientro importante dal punto di vista simbolico, ma da gestire con estrema cautela sul piano fisico. Romelu Lukaku Lukaku torna in gruppo dopo quattro mesi. A circa quattro mesi dal grave infortunio muscolare rimediato a metà agosto nell'amichevole di Castel di Sangro contro l'Olympiakos, Lukaku ha finalmente ripreso ad allenarsi con i compagni.

