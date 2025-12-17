Luis Suárez rinnova con l’Inter Miami | avanti insieme fino al 2026

Luis Suárez rinnova con l’Inter Miami fino al 2026, confermando il suo ruolo chiave nel team. Nonostante le voci di un possibile addio, l’attaccante uruguaiano ha deciso di proseguire la sua avventura negli Stati Uniti, consolidando il suo legame con il club e i tifosi. Un gesto che testimonia la volontà di Suárez di continuare a lasciare il segno nel campionato statunitense.

Luis Suárez continuerà a vestire la maglia dell’Inter Miami. Quando tutto lasciava pensare a un addio imminente, l’attaccante uruguaiano ha invece scelto di prolungare la sua avventura negli Stati Uniti, rinnovando il contratto in scadenza a fine dicembre. L’ex Barcellona resterà così uno dei volti simbolo della MLS almeno fino al termine della stagione 2026. L’annuncio è arrivato direttamente dal club della Florida, che ha ufficializzato l’accordo attraverso un comunicato diffuso nelle scorse ore. Il comunicato ufficiale dell’Inter Miami. Nel testo pubblicato dal club viene chiarita la durata e la portata dell’intesa raggiunta con l’attaccante uruguaiano: «L’Inter Miami annuncia oggi di aver ingaggiato il leggendario attaccante Luis Suárez con un nuovo contratto valido fino alla fine della stagione 2026 della Major League Soccer. 🔗 Leggi su Como1907news.com

