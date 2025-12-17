Luigi Mangione in aula a New York | gli scatti che sembrano pose durante il suo processo

Luigi Mangione si è presentato oggi in aula a New York City in occasione del suo processo per l’omicidio di Brian Thompson, amministratore delegato di UnitedHealthcare. Gli scatti fotografici durante la comparizione in tribunale suscitano l’impressione di pose volontarie, creando un’atmosfera particolare attorno a un caso giudiziario di grande rilievo.

Luigi Mangione si è presentato oggi in aula al tribunale di New York City nel processo che lo vede imputato per l’omicidio dell’amministratore delegato di UnitedHealthcare Brian Thompson. Mangione, all’inizio a disagio davanti ai fotografi, si è alla fine perfino messo in posa per qualche scatto. Finora continua a dichiararsi innocente. Luigi Mangione, Criminal Court in New York, New York, USA, 16 December 2025. EPASETH WENIG POOL Mangione registrato dopo il fermo. Sono tanti gli aspetti che sono stati trattati oggi in aula. In primis le dichiarazioni del tenente della polizia di New York, che ha guidato le indagini sul caso. Open.online

Leggi anche: Luigi Mangione torna in tribunale per l’udienza preliminare: il killer di New York rischia la pena di morte

Leggi anche: Fan adoranti fuori dal tribunale, donazioni per 1.34 milioni di dollari, lettere di solidarietà: Luigi Mangione accolto come una star in aula. Rischia la pena di morte

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il video dell'arresto di Luigi Mangione

Chi è Luigi Mangione e perché si è tornati a parlare di lui - Scopri chi è Luigi Mangione: da studente modello e ingegnere informatico a sospettato dell’omicidio del CEO Brian Thompson. famigliacristiana.it