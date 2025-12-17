Lugo celebra la Natività con bancarelle e un nuovo Presepe Vivente

Lugo si prepara a vivere un Natale ricco di tradizione e magia, con bancarelle animate e un emozionante Presepe Vivente. Il cuore della città si anima sabato 20 dicembre in Piazza Trisi, offrendo a residenti e visitatori un’atmosfera autentica e suggestiva, perfetta per celebrare la nascita del Bambino Gesù. Un’occasione speciale per condividere momenti di festa e spiritualità in un contesto ricco di storia e tradizione.

