Lugo celebra la Natività con bancarelle e un nuovo Presepe Vivente
Lugo si prepara a vivere un Natale ricco di tradizione e magia, con bancarelle animate e un emozionante Presepe Vivente. Il cuore della città si anima sabato 20 dicembre in Piazza Trisi, offrendo a residenti e visitatori un’atmosfera autentica e suggestiva, perfetta per celebrare la nascita del Bambino Gesù. Un’occasione speciale per condividere momenti di festa e spiritualità in un contesto ricco di storia e tradizione.
Come da tradizione, anche quest’anno Lugo accoglie nel cuore della città la rappresentazione del Presepe Vivente che avrà luogo sabato 20 dicembre in Piazza Trisi. Per questa edizione il titolo sarà “Pace a voi”, parole pronunciate da Gesù ai suoi discepoli nel momento più buio dopo la sua morte. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Colleferro. Tutto pronto per mettere in scena il Presepe Vivente più “profondo” d’Italia: la Natività nei Rifugi Antiaerei (ingresso Via Roma)
Leggi anche: ‘Il vero Natale di Gesù’, il presepe vivente itinerante ripercorre le tappe della Natività
ALLA CHIESA DEL CARMINE OGGI LA FESTA DI SANTA LUCIA Questo pomeriggio, nella Chiesa del Carmine di Lugo, il Circolo J.H. Newman celebra Santa Lucia con due appuntamenti aperti alla cittadinanza. Alle 17 Santa Messa Solenne con la benedizi - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.