L’Ue toglie l’immunità alla Moretti Il voto M5s spacca il campo largo

L’Unione Europea decide di revocare l’immunità alla deputata Moretti, segnando un importante passo nel caso Qatargate. Il voto del Parlamento europeo, con la spaccatura del campo largo e il sostegno del M5s, evidenzia le tensioni interne e il cambiamento di fronte nel panorama politico. Una decisione che potrebbe avere ripercussioni significative sulla trasparenza e sull’azione delle istituzioni comunitarie.

© Laverita.info - L'Ue toglie l'immunità alla Moretti. Il voto M5s spacca il campo largo Il Parlamento dell'Unione si esprime a favore dell'eliminazione della «protezione speciale» per la dem nel caso Qatargate. Si salva invece, come già avvenuto in commissione Juri, l'altra democratica Gualmini. Sulla revoca dell'immunità ad Alessandra Moretti il capodelegazione del Pd al Parlamento europeo Nicola Zingaretti ostenta apparente tranquillità: «Sono certo che Alessandra Moretti dimostrerà la sua correttezza e trasparenza rispetto ai fatti contestati. Continuo a pensare che già ora, dopo i chiarimenti prodotti, c'erano tutte le condizioni per tutelare di più le prerogative dei parlamentari ma ora nella fase che si apre ci sarà l'opportunità per verificare la sua estraneità.

