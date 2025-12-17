Lucio Caracciolo la fuga dei collaboratori Limes | Troppo filo-russo

La rivista Limes sta affrontando un momento di cambiamento, con le dimissioni di alcuni collaboratori storici. Al centro della vicenda si trova Lucio Caracciolo, direttore e figura di spicco nel panorama geopolitico italiano, il cui orientamento politico e le recenti tensioni hanno suscitato discussioni e riflessioni all’interno della pubblicazione.

La rivista Limes perde alcune delle sue firme storiche e al centro della vicenda c'è Lucio Caracciolo, direttore del mensile e figura chiave della geopolitica italiana. Le dimissioni di collaboratori di primo piano stanno alimentando un dibattito acceso sulla linea editoriale della testata, accusata da una parte dei suoi ex analisti di aver assunto posizioni ritenute troppo vicine alle letture di Mosca sul conflitto in Ucraina. Un confronto che non riguarda solo le analisi, ma il metodo stesso con cui viene raccontato lo scenario internazionale. L'ultimo addio in ordine di tempo è quello del generale Vincenzo Camporini, ex capo di Stato maggiore della Difesa e tra i collaboratori più autorevoli del mensile.

Gaza, Lucio Caracciolo vede nero: tra Israele e Hamas "finisce male" - ": questo è stato l'interrogativo che Lilli Gruber ha posto al suo ospite Lucio Caracciolo per capire quali siano gli scenari della guerra scoppiata a Gaza. iltempo.it

"Lucio Caracciolo ha voglia di rispondere agli attacchi: «Io non ho mai censurato nessuno, ho pubblicato parecchi articoli filoucraini e non è colpa mia se gli articoli dei russi sono più pesanti, loro sono fatti così. Noi siamo una rivista di analisi geopolitica e per f x.com

Solidarietà a Limes e al direttore Lucio Caracciolo. In questi anni di guerra questa rivista ha saputo informare e far riflettere, ricordando che capire la prospettiva dei Russi — oggi trattati come nemici — non è segno di complicità, ma di intelligenza politica. La g - facebook.com facebook

