Luci d' Artista le guide turistiche | Caos bus bene il ritorno in centro

Le guide turistiche e i tour operator di Salerno approvano la recente revisione del piano traffico per le Luci d'Artista, evidenziando un miglioramento nel flusso turistico e nella gestione dei visitatori. La riapertura del centro città rappresenta un passo positivo per il settore, che accoglie con favore le modifiche apportate dal Comune per valorizzare l'evento e favorire l'afflusso di visitatori.

Il comparto delle guide turistiche e dei tour operator promuove la decisione del Comune di Salerno di rivedere il piano traffico per "Luci d'Artista". Gli operatori hanno accolto con favore la scelta di ripristinare i punti di carico e scarico in via Vinciprova, modificando un assetto logistico. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Luci d'Artista 2025/2026: torna la danza delle meduse nel centro storico Leggi anche: De Luca accende le "Luci d'Artista", tour nel centro di Salerno: foto e video La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Studenti guide turistiche a Salerno per Luci d'Artista “Salerno Luci d’Artista”, al via la ventesima edizione - SALERNO (ITALPRESS) – E’ stata inaugurata la XX edizione di “Salerno Luci d’Artista”, la manifestazione che dal 14 novembre 2025 al 1° febbraio 2026 trasforma Salerno in un percorso diffuso di light a ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Luci d’artista, quando le città si accendono di sogni e meraviglia - Ogni inverno, da nord a sud, l’Italia si accende di magia: dalle Luci d’Artista di Torino e Salerno agli spettacoli di Bressanone, Arezzo e ... siviaggia.it

Fiamma olimpica e Luci d’Artista, Salerno domenica rischia la paralisi per il caos traffico - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.