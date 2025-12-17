Luci d' Artista i sindacati chiedono il ritorno dei bus a Lungoirno
Luci d'Artista a Salerno ha suscitato preoccupazioni tra i sindacati, che chiedono il ripristino dei servizi di trasporto pubblico a Lungoirno durante l'evento. Le sigle Filt-Cgil e Fit-Cisl richiedono un confronto con l'amministrazione comunale per garantire una mobilità efficace e sicura in occasione delle luci festive.
Le sigle sindacali Filt-Cgil e Fit-Cisl intervengono sulla gestione della mobilità per l'evento Luci d'Artista, a Salerno, richiedendo un confronto formale con l'amministrazione comunale. Al centro della nota congiunta vi è la proposta di riportare lo stazionamento dei bus turistici lungo l'asse. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Da Versalis via al ?piano? batterie ma i sindacati chiedono tempi certi per la gigafactory
Leggi anche: Sale l'attesa per il concertone che farà ballare Piazza del Popolo: "Le luci si erano spente, un grande ritorno"
Scontro Polizia Municipale-Comune di Salerno sugli straordinari. Luci d'Artista a rischio
Bus per Luci d'Artista, è scontro senza fine: "Il Comune ignora le criticità" - L'articolo Bus per Luci d'Artista, è scontro senza fine: "Il Comune ignora le criticità" proviene da OttoPagine. msn.com
Salerno, luci e Fiamma olimpica: «Ma evitiamo la paralisi» - Salerno nel weekend che sta per arrivare si appresta a diventare esattamente questo. ilmattino.it
Fiamma olimpica e Luci d’Artista, Salerno domenica rischia la paralisi per il caos traffico - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.