Luci d' Artista i sindacati chiedono il ritorno dei bus a Lungoirno

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luci d'Artista a Salerno ha suscitato preoccupazioni tra i sindacati, che chiedono il ripristino dei servizi di trasporto pubblico a Lungoirno durante l'evento. Le sigle Filt-Cgil e Fit-Cisl richiedono un confronto con l'amministrazione comunale per garantire una mobilità efficace e sicura in occasione delle luci festive.

Immagine generica

Le sigle sindacali Filt-Cgil e Fit-Cisl intervengono sulla gestione della mobilità per l'evento Luci d'Artista, a Salerno, richiedendo un confronto formale con l'amministrazione comunale. Al centro della nota congiunta vi è la proposta di riportare lo stazionamento dei bus turistici lungo l'asse. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Da Versalis via al ?piano? batterie ma i sindacati chiedono tempi certi per la gigafactory

Leggi anche: Sale l'attesa per il concertone che farà ballare Piazza del Popolo: "Le luci si erano spente, un grande ritorno"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Scontro Polizia Municipale-Comune di Salerno sugli straordinari. Luci d'Artista a rischio

Video Scontro Polizia Municipale-Comune di Salerno sugli straordinari. Luci d'Artista a rischio

luci d artista sindacatiBus per Luci d'Artista, è scontro senza fine: "Il Comune ignora le criticità" - L'articolo Bus per Luci d'Artista, è scontro senza fine: "Il Comune ignora le criticità" proviene da OttoPagine. msn.com

luci d artista sindacatiSalerno, luci e Fiamma olimpica: «Ma evitiamo la paralisi» - Salerno nel weekend che sta per arrivare si appresta a diventare esattamente questo. ilmattino.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.