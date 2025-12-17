Lucchese-Sangiovannese 1-2 la Coppa Italia sfugge ai rossoneri

Una Lucchese irriconoscibile cede la finale di Coppa Italia d’Eccellenza contro una Sangiovannese scatenata, capace di ribaltare il risultato in soli quattro minuti. La partita, giocata a Firenze il 17 dicembre 2025, ha regalato emozioni intense e sorprese, lasciando i rossoneri con l’amaro in bocca e la consapevolezza di dover ripartire più forti di prima.

Firenze, 17 dicembre 2025 – Una Lucchese irriconoscibile perde la finale di Coppa Italia d'Eccellenza contro la Sangiovannese, che è stata brava a ribaltare il risultato nel giro di quattro minuti. Davanti ad oltre settecento tifosi rossoneri la Lucchese affronta nella finale di Coppa Italia la Sangiovannese al Gino Bozzi di Firenze. Pirozzi cambia tre pedine, terzino destro torna Xeka al posto di Venanzi, mentre al centro della linea mediana fuori Picchi, che non va nemmeno in panchina con Del Rosso al centro e Cristopher Russo a sinistra. In avanti ritorna dal primo minuto Piazze, mentre Camilli, autore di una doppietta domenica parte dalla panchina.

