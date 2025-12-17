Lucantonio Paladino presidente della neonata Fepi la Federazione degli enti privati di istruzione e formazione

Lucantonio Paladino, presidente della nuova Fepi, ha presieduto l’assemblea costitutiva della Federazione degli enti privati di istruzione e formazione, svoltasi presso la sede di Confcommercio Campania. Un momento importante che segna l’inizio di un nuovo percorso di rappresentanza e sviluppo per il settore, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione e promuovere l’eccellenza nell’istruzione privata sul territorio.

Si è tenuta nella sede di Confcommercio Campania l'assemblea costitutiva della Federazione enti privati di istruzione e formazione. La Fepi nasce per dare rappresentanza agli Enti ed agli Istituti privati che svolgono attività libera di istruzione e formazione in Campania, un settore che solo nella nostra regione conta oltre 1000 imprese che fino ad ora non potevano contare su di un organismo di rappresentanza sindacale specifico. L'assemblea ha eletto presidente per il prossimo quinquennio Lucantonio Paladino, attivo dal 1974 come docente ed organizzatore di attività corsuali ed esperto nelle questioni amministrative, fiscali e del lavoro del settore, facendosi altresì promotore di azioni volte ad ottenere dai Ministeri pareri favorevoli su agevolazioni che hanno poi portato alla semplificazione della gestione amministrativa, contabile e benefici fiscali, per gli enti gestori.

