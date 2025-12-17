Love Actually Keira Knightley confessa | Ho visto il film soltanto una volta
Keira Knightley, protagonista di Pirati dei Caraibi, rivela di aver visto solo una volta il celebre film di Richard Curtis, Love Actually. La star inglese, nota per il suo talento e fascino, confessa di avere un solo ricordo di questa amata commedia natalizia, diventata un simbolo delle festività. Un dettaglio che sorprende, considerando il suo ruolo nel mondo del cinema e il successo della pellicola.
La star di Pirati dei Caraibi all'attivo ha soltanto una visione della famosa rom-com corale di Richard Curtis, diventata un classico natalizio. Uno dei film più apprezzati dai fan di Keira Knightley è senza dubbio Love Actually - L'amore davvero, commedia romantica dei primi anni 2000 diretta da Richard Curtis e piena zeppa di star del cinema. Tra le protagoniste anche una giovanissima Keira Knightley nei panni di Juliet, una ragazza che si è appena sposata ma scopre che il migliore amico di suo marito è ossessionato da lei quando vede le immagini del video del matrimonio. Keira Knightley ha visto Love Actually soltanto una volta Ospite del podcast Dish from Waitrose, Keira Knightley: "Sì, l'ho visto (solo una volta). 🔗 Leggi su Movieplayer.it
