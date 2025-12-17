Losanna-Fiorentina le parole di Vanoli | Conta il bene della Fiorentina non il mio futuro

In vista della sfida di Conference League, la Fiorentina si prepara a Losanna con determinazione. Paolo Vanoli, nuovo allenatore, rompe il silenzio stampa e si concentra sul bene della squadra, sottolineando l’importanza di mettere il club al primo posto. La vigilia si accende di attesa e tensione, mentre i tifosi sognano una notte di soddisfazioni e successi europei per la viola.

Firenze, 17 dicembre 2025 - Vigilia di Conference League per la Fiorentina, con Paolo Vanoli che rompe il silenzio stampa e parla subito dopo l'arrivo della squadra a Losanna. Il tecnico gigliato per prima cosa è stato sollecitato sull'eventuale cambio modulo. "Mi dispiace essere ripetitivo sulla storia del modulo. Ripeto quello che ho già detto. Non sono un integralista, tutto è possibile". Come si inserisce questa partita nel periodo? Pensate all'Udinese? "Questa è una partita importante, ma è chiaro che un po' la testa al campionato ce l'abbiamo, dove ogni partita adesso diventa fondamentale". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

