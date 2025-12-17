Stasera a Caserta si disputa la 17ª giornata del campionato di serie B Nazionale, penultima del girone di andata. Per la Consultinvest Pesaro si presenta uno degli impegni più difficili della stagione, in un match che promette spettacolo e tensione in un contesto di grande importanza per il proseguo del campionato.

© Ilrestodelcarlino.it - Loreto, una montagna da scalare. Stasera sarà di scena a Caserta

Stasera si gioca la 17ª giornata del campionato di serie B Nazionale, terz’ultima del girone di andata, e per la Consultinvest Pesaro si tratta di uno degli impegni più complicati della stagione. Alle 20.30, infatti, i gialloblù saranno di scena sul parquet della Juve Caserta, una società storica del basket italiano, e oggi una formazione di vertice del torneo cadetto chiamata a difendere una posizione di alta classifica. Per i pesaresi, dopo la vittoria con Nocera sarà una prova di maturità e di continuità. Il Loreto arriva all’appuntamento galvanizzato dal successo interno contro il Power Basket, una vittoria sofferta ma pesantissima sotto il profilo morale e della fiducia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Colpo di scena: Carlo Conti diventa giurato della sua stessa trasmissione! Ecco chi sarà il presentatore

Leggi anche: Musica,Claudio Baglioni, tre date in Campania per il tour d’addio: Caserta sarà l’ultima tappa di sempre

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Loreto, una montagna da scalare. Stasera sarà di scena a Caserta - Stasera si gioca la 17ª giornata del campionato di serie B Nazionale, terz’ultima del girone di andata, e per la Consultinvest Pesaro si tratta di uno degli impegni più complicati della stagione. ilrestodelcarlino.it