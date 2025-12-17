Loreto una montagna da scalare Stasera sarà di scena a Caserta
Stasera a Caserta si disputa la 17ª giornata del campionato di serie B Nazionale, penultima del girone di andata. Per la Consultinvest Pesaro si presenta uno degli impegni più difficili della stagione, in un match che promette spettacolo e tensione in un contesto di grande importanza per il proseguo del campionato.
