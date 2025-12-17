Lorenzo Musetti subisce una netta sconfitta in un’esibizione in Francia

Lorenzo Musetti ha affrontato una pesante sconfitta durante un’esibizione all’Open de Caen 2025 in Francia. L’evento, giocato su cemento indoor in Normandia, ha offerto uno spunto di riflessione sul momento attuale del tennista, che ha incontrato difficoltà nel suo incontro. Un’occasione per analizzare il suo stato di forma e le prospettive future.

Una partita su cui riflettere. Lorenzo Musetti ha preso parte ieri a un torneo di esibizione, l'Open de Caen 2025, sul veloce indoor in Normandia. Il suo avversario era il mancino transalpino Hugo Gaston. Il toscano doveva conquistarsi un posto in finale, dove lo attendeva l'altro francese Quentin Halys, uscito vittorioso dalla sfida contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 7-6 (7) 1-6 6-3. Contrariamente alle attese, Musetti è stato nettamente sconfitto col punteggio di 6-2 6-0. Un punteggio molto severo, frutto di un primo parziale dove il classe 2002 del Bel Paese ha fatto fatica a trovare le sue geometrie.

