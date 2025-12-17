Lorenzo Musetti ha affrontato una sconfitta pesante durante un’esibizione all’Open de Caen 2025, torneo su superficie veloce indoor in Normandia. La partita, contro un tennista francese, ha messo in evidenza alcune difficoltà del giovane italiano, lasciando spazio a riflessioni sul suo stato di forma e sul percorso di crescita nel circuito.

© Oasport.it - Lorenzo Musetti ancora imballato: pesante sconfitta in una esibizione contro un francese

Una partita su cui riflettere. Lorenzo Musetti ha preso parte ieri a un torneo di esibizione, l’Open de Caen 2025, sul veloce indoor in Normandia. Il suo avversario era il mancino transalpino Hugo Gaston. Il toscano doveva conquistarsi un posto in finale, dove lo attendeva l’altro francese Quentin Halys, uscito vittorioso dalla sfida contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 7-6 (7) 1-6 6-3. Contrariamente alle attese, Musetti è stato nettamente sconfitto col punteggio di 6-2 6-0. Un punteggio molto severo, frutto di un primo parziale dove il classe 2002 del Bel Paese ha fatto fatica a trovare le sue geometrie. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: Lorenzo Musetti: “Mi sento ancora in corsa, spero di recuperare le energie contro de Minaur”

Leggi anche: Lorenzo Musetti subisce una netta sconfitta in un’esibizione in Francia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Lorenzo Musetti's Top 10 ATP Career Shots So Far

Musetti e la corsa alle Finals di Torino: quanto pesa la sconfitta di Lorenzo a Bruxelles. E Auger-Aliassime… - Probabilmente ha avvertito la pressione anche con Mpetshi Perricard nel secondo set al tie break a Bruxelles ... corrieredellosport.it

Atp Finals, Musetti sconfitto da Fritz in due set - Il tennista carrarino, inserito nel gruppo 'Jimmy Connors', in cui è presente anche Carlos Alcaraz (vittorioso all'esordio ... corrieredellosport.it

A CAEN MUSETTI "RIMANDATO" AL PRIMO TEST PRE-2026 Non è l’inizio che i tifosi si aspettavano, ma il campo ha parlato chiaro: nell'esibizione dell'Open de Caen (che si svolge in Normandia dal 14 al 17 dicembre), Lorenzo Musetti subisce una sco - facebook.com facebook

La cerimonia di premiazione dei Gazzetta Sports Awards 2025 Lorenzo Musetti premiato come atleta dell’anno mentre la nazionale italiana di Coppa Davis ha vinto il premio impresa dell’anno dopo il terzo trionfo consecutivo Gazzetta dello Sport x.com