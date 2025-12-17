L’orchite può incidere sulla fertilità maschile?
L’orchite, infiammazione del testicolo, può avere conseguenze sulla salute riproduttiva maschile. In questo articolo, esploreremo come questa condizione può influire sulla produzione di spermatozoi e sulla fertilità, fornendo informazioni utili per comprendere eventuali rischi e approfondire il rapporto tra orchite e capacità riproduttiva.
Buongiorno, le scrivo per farle una domanda sulla fertilità di mio marito. In adolescenza ha infatti avuto un’orchite: può aver inciso sulla sua capacità di produrre spermatozoi? La ringrazio L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
Leggi anche: "La fertilità maschile ha limiti di età?"
