L’orchite può incidere sulla fertilità maschile?

L’orchite, un'infiammazione dei testicoli, può influire sulla produzione di spermatozoi e sulla fertilità maschile. È importante valutare eventuali danni nei tessuti testicolari e consultare uno specialista per un'analisi approfondita. Questo articolo, tratto da GravidanzaOnLine, esplora l’impatto possibile dell’orchite sulla capacità riproduttiva maschile e fornisce informazioni utili per chi si interroga su questo argomento.

Buongiorno, le scrivo per farle una domanda sulla fertilità di mio marito. In adolescenza ha infatti avuto un'orchite: può aver inciso sulla sua capacità di produrre spermatozoi? La ringrazio

