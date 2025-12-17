L’orchite può incidere sulla fertilità maschile?
L'orchite, infiammazione del testicolo, può avere ripercussioni sulla fertilità maschile. La sua influenza dipende da vari fattori, tra cui la gravità e il trattamento ricevuto. È importante comprendere come questa condizione possa influire sulla produzione di spermatozoi e sulla qualità dello sperma. Per una valutazione accurata, si consiglia di consultare uno specialista in andrologia.
Buongiorno, le scrivo per farle una domanda sulla fertilità di mio marito. In adolescenza ha infatti avuto un'orchite: può aver inciso sulla sua capacità di produrre spermatozoi? La ringrazio
