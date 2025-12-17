L’orchite può incidere sulla fertilità maschile?

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'orchite, infiammazione del testicolo, può avere ripercussioni sulla fertilità maschile. La sua influenza dipende da vari fattori, tra cui la gravità e il trattamento ricevuto. È importante comprendere come questa condizione possa influire sulla produzione di spermatozoi e sulla qualità dello sperma. Per una valutazione accurata, si consiglia di consultare uno specialista in andrologia.

l8217orchite pu242 incidere sulla fertilit224 maschile

© Gravidanzaonline.it - “L’orchite può incidere sulla fertilità maschile?”

Buongiorno, le scrivo per farle una domanda sulla fertilità di mio marito. In adolescenza ha infatti avuto un’orchite: può aver inciso sulla sua capacità di produrre spermatozoi? La ringrazio L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

Leggi anche: “L’orchite può incidere sulla fertilità maschile?”

Leggi anche: “La fertilità maschile ha limiti di età?”

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.