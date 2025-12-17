L’orchite può incidere sulla fertilità maschile?

L'orchite, infiammazione del testicolo, può avere ripercussioni sulla fertilità maschile. La sua influenza dipende da vari fattori, tra cui la gravità e il trattamento ricevuto. È importante comprendere come questa condizione possa influire sulla produzione di spermatozoi e sulla qualità dello sperma. Per una valutazione accurata, si consiglia di consultare uno specialista in andrologia.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.