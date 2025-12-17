Londra torna nel programma Erasmus

Londra riprende il suo coinvolgimento nel programma Erasmus, dopo cinque anni di assenza, grazie a un accordo tra il governo britannico di Starmer e l'Unione Europea. Questa riadesione segna un passo importante nel ripristino delle relazioni accademiche e di scambio tra il Regno Unito e i paesi europei.

11.50 Accordo ufficiale fra il governo britannico di Starmer e l'Ue per la riadesione del Regno Unito all'Erasmus, il programma di scambio di studenti europei abbandonato dopo la Brexit, cinque anni fa. Lo rende noto un comunicato congiunto di Londra e Bruxelles. L'intesa apre le porte all'ingresso del Regno nello schema Erasmus Plus, che coinvolge Paesi dell'Ue e Paesi esterni partner. Il programma ha interessato l'anno scorso circa un milione e mezzo di studenti. L'accordo sarà operativo da gennaio 2027. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

