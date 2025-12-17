L'omicidio di Alessio Cini ha portato all'arresto di Maiorino, ritenuto colpevole. Le motivazioni alla base del gesto sono state descritte come prive di scrupoli e umanità, evidenziando un atteggiamento di indifferenza sin dalle prime fasi delle indagini. L'episodio ha sconvolto la comunità di Pistoia, sollevando interrogativi sulla natura del comportamento dell'autore.

© Lanazione.it - L’omicidio di Alessio Cini, Maiorino colpevole. Le motivazioni: “È privo di scrupoli e umanità”

Pistoia, 17 dicembre 2025 – “Sin dalle prime ore successive alla morte del cognato sarebbe rimasto assolutamente indifferente rispetto alla sua tragica fine. E questo costituisce un elemento di sicuro rilievo indiziario, rappresentando, non solo una personalità priva di scrupoli o senso di umana pietà, ma anche un atteggiamento astioso verso la vittima”. Sono le parole che i giudici della Corte d’Assise di Firenze, presidente Silvia Cipriani, hanno scritto nella sentenza con cui hanno condannato a ventiquattro anni di reclusione Daniele Maiorino, 59 anni, accusato di aver ucciso il cognato Alessio Cini, 57 anni tecnico tessile alla Microtex di Prato, all’alba dell’8 gennaio 2024, nel piazzale della loro casa, in via dei Baldi, tra i campi dei vivai e l’argine alto del torrente Brana, alla Ferruccia di Agliana. Lanazione.it

Leggi anche: Morto carbonizzato ad Agliana: Maiorino condannato a 24 anni per l’omicidio del cognato Alessio Cini

Leggi anche: Ryan Wesley Routh, l’uomo che si era appostato armato dove Donald Trump stava giocando a golf, è stato dichiarato colpevole di tentato omicidio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

L’omicidio di Alessio Cini, Maiorino colpevole. Le motivazioni: “È privo di scrupoli e umanità” - Il tecnico tessile di Prato, 57 anni, fu preso a sprangate e dato alle fiamme all’alba dell’8 gennaio 2024. msn.com

L’omicidio di Alessio Cini. Maiorino condannato a 24 anni. Per i giudici non ci fu crudeltà - Il tecnico tessile di Prato, 57 anni, fu preso a sprangate e dato alle fiamme quando era ancora vivo. lanazione.it

Chi è l'uomo arrestato per l'omicidio di Franco Bergamin a Limena. Una donna racconta di aver denunciato Alessio Battaglia per violenza domestica dopo un anno d’inferno: «Per colpa sua sono rimasta senza lavoro ed ho rischiato di perdere mio figlio» - facebook.com facebook