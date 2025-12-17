L’Olanda vieta la vendita e il possesso di gatti Scottish Fold e Sphynx | dietro quei musetti adorabili c’è solo sofferenza

Dal 1° gennaio 2026, i Paesi Bassi diventeranno il primo Paese a vietare vendita e possesso di gatti Scottish Fold e Sphynx, sollevando un dibattito etico sulla tutela animale. Questi animali, spesso scelti per il loro aspetto particolare, nascondono problematiche di salute e benessere che richiedono attenzione e consapevolezza.

Dal 1° gennaio 2026, i Paesi Bassi diventeranno il primo Paese a vietare non solo la vendita, ma anche il possesso di gatti di razza Scottish Fold e Sphynx. Non si tratta di una crociata contro i gatti, ma di una legge contro quello che gli esperti definiscono "maltrattamento genetico". Fino ad oggi, molte persone aggiravano i divieti di allevamento comprando questi esemplari online o all'estero; con questa nuova norma, chi verrà sorpreso a possederne uno rischia una sanzione di ben 1.500 euro. Chi invece li ha già in casa potrà tenerli, ma dovrà obbligatoriamente registrarli e inserire un microchip.

