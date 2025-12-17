Loki | Journey into Mystery 1 – Il Dio buono degli Inganni

Loki: Journey into Mystery 1 ci immerge nel mondo del Dio degli Inganni, esplorando le sue origini e il suo ruolo tra gli dei asgardiani. Grazie anche alla popolarità crescente del personaggio nel MCU interpretato da Tom Hiddleston, questa nuova serie offre un’inedita prospettiva su uno dei protagonisti più affascinanti e complessi dell’universo Marvel.

Negli ultimi anni, grazie anche all’interpretazione di Tom Hiddleston nel MCU, il personaggio di Loki, il Dio degli Inganni asgardiano, è tornato sotto i riflettori e si è conquistato l’apprezzamento e l’amore di una larga fetta di pubblico. Dopo l’uscita del primo film di Thor nel 2011, Marvel Comics aveva pensato di rilanciare il personaggio anche nei fumetti e, nel caso di Loki, questo è avvenuto grazie all’abile penna di Kieron Gillen. L’autore britannico aveva già scritto un breve ciclo con protagonista Thor e, per l’occasione, si scelse la testata che aveva dato i natali agli dei asgardiani di casa Marvel, Journey into Mystery, che riprese la numerazione tenendo conto di tutte le storie pubblicate negli anni, a più intervalli, dal 1952. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

